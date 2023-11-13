За установки США заплатили 110 млн євро, що в рази перевищує суму їх покупки у Нідерландів, проведеної кілька років тому.

Україна незабаром може отримати велику партію самохідних артилерійських установок Gepard, які США викупили у Йорданії. Йдеться про 60 установок.

Як пише De Telegraaf, установки були продані Йорданії Нідерландами ще в 2013 році. Угода коштувала 21 мільйон євро. Остання установка з цієї партії була передана нідерландською армією в 2016 році.

Примітно, що США викуплять у Йорданії 60 установок за куди більшу суму, щоб передати їх Україні. За зенітні машини Штати заплатили 110 мільйонів євро.

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У матеріалі наголошується, що перші установки Gepard Україна може отримати вже незабаром.

Зброя для України: останні новини

Колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус заявив, що Україна може отримати винищувачі F-16 вже цієї зими. Він переконаний, що ці літаки вплинуть на хід війни.

Тим часом Україна модернізує вже наявне озброєння для того, щоб протидіяти наявним загрозам. Так, комплекси ППО "Бук" переобладнали під американські ракети, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

Ракети для систем Бук-М1 і С-300 виробляють тільки в Росії, тому Україні потрібно було шукати рішення. Ігнат зазначив, що на Заході добре відгукнулися про результати їх застосування на полігоні в Сполучених Штатах.

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