Росія стала найбільшим скупником краденого через неможливість легально імпортувати сільгосптехніку.

Після початку повномасштабної війни в Україні та введення проти Росії жорстких економічних санкцій провінційну Англію накрила хвиля злочинності - банди активно крадуть сільгосптехніку у фермерів і, ймовірно, перепродають її росіянам. Про це пише видання Politico.

За даними британської поліції, вкрадені у фермерів сільгоспмашини та обладнання організовані злочинні угруповання відправляють до Східної Європи. І ці поставки зростають в обсягах.

Поліцейські визнають, що у них немає переконливих доказів того, що обладнання в кінцевому підсумку призначене для Росії, що знаходиться під жорсткими санкціями. Однак слідчі кажуть, що майже не сумніваються в кінцевому одержувачі краденої техніки.

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"Якби ви запитали мене про мою професійну думку щодо країни, яка перебуває під санкціями, то я абсолютно професійно очікував би, що чорний ринок відреагує на це. Це те, що діють злочинці", заявив виданню один зі слідчих.

За його словами, кількість крадіжок спецтехніки в Англії та Уельсі зросла більш ніж на 300% в першому кварталі цього року. Першочерговою метою злодіїв була Будівельна і сільськогосподарська техніка, оснащена пристроями GPS для точного управління трактором на оброблюваному полі.

"Крадіжка систем GPS-це величезна проблема. Чи є зв'язок з Росією, я не знаю, але вони дуже цінуються, і їх легко зняти. Вони коштують вісім, дев'ять, десять тисяч за штуку", – заявив виданню на умовах анонімності урядовець.

Санкції проти Росії - останні новини

Російський "Аерофлот" зумів обійти західні санкції і оновити програмне забезпечення на одному зі своїх найновіших літаків Airbus A350. Завдяки цьому борт, який близько року простояв на землі, зміг знову піднятися в небо. У цьому росіянам допомогла авіакомпанія з якоїсь дружньої країни – вона неофіційно поділилася оновленням і сервісним бюлетенем.

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, ряд країн, які публічно закликають до миру, на практиці активно допомагають Росії обходити санкції і постачають агресора санкційними товарами. Це одна з причин, чому РФ досі здатна виробляти нову зброю.

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