Допомогла російському перевізнику в цьому питанні авіакомпанія з дружньої до РФ країни, котра "неофіційно поділилася оновленням ПЗ і сервісним бюлетенем".

Російська авіакомпанія"Аерофлот" зуміла обійти західні санкції та оновити програмне забезпечення (ПЗ) на одному зі своїх найновіших літаків Airbus A350. Завдяки цьому борт, який близько року простояв на землі, зміг знову піднятися в небо.

Як пише "Авіаторщина" із посиланням на джерела, допомогла "Аерофлоту" в цьому питанні "авіакомпанія з дружньої країни".

"Націоналньный перевізник в обхід Airbus і накладених санкцій зумів оновити софт на основних комп'ютерах управління польотом на сьомому літаку Airbus A350 і в кінці травня повернув його в експлуатацію після 14 місяців простою", - йдеться в повідомленні.

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"Авіаторщина" розповідає, що цей лайнер із бортовим номером RA-73156 (Бермудським VP-byf) "Аерофлот" отримав 24 лютого 2022 року - у день початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Однак, літак встиг виконати лише десять рейсів, і 7 березня був "припаркований", а з середини квітня - переведений на зберігання.

У травні Європейське агентство безпеки авіації (EASA) випустило директиву після виявлення програмної помилки в софті комп'ютерів управління польотом для Airbus A350. Через цю помилку електродистанційна система управління видавала сигнал про несправність обох приводів управління кермом висоти.

"Ця директива вимагала від авіакомпаній оновити програмне забезпечення основних комп'ютерів управління польотом (обчислювального блоку управління кермом висоти), щоб усунути потенційно небезпечну умову, яка могла призвести до втрати управління літаком", - пише "Авіаторщина".

Однак через санкції, введені проти Росії за її війну в Україні, "Аерофлот" не міг оновити ПЗ на своєму новітньому А350. Це пов'язано з тим, що через санкції Airbus припинив надавати техпідтримку своїх літаків, обслуговувати їх, поставляти запчастини і закрив російським авіакомпаніям доступ до порталу з технічною документацією і оновленнями. Через це "Аерофлот" не міг продовжувати літати на даному літаку.

"Але через рік "Аерофлот" все ж зміг виконати директиву EASA і встановити оновлення софту. У цьому національному перевізникові допомогла авіакомпанія з однієї дружньої країни - вона неофіційно поділилася оновленням і сервісним бюлетенем", - пише "Авіаторщина".

Санкції проти Росії - проблеми в авіації

Як повідомляв УНІАН, 2 березня 2022 року найбільші в світі виробники літаків Boeing і Airbus зупинили роботу в Росії через вторгнення в Україну. Вони призупинили відправку запчастин до Росії, технічне обслуговування та надання техпідтримки для авіакомпаній з РФ.

Пізніше в Європі зупинили дію сертифікатів придатності літаків для всіх авіакомпаній РФ. Без цього документа літак не може підійматися в небо та здійснювати польоти.

Попри санкції дані російської митниці показали, що в 2022 році до Росії були відправлені деталі літаків Boeing, Airbus та інших компаній на мільйони доларів. Наприклад, через маловідомі торгові компанії, зони вільної торгівлі та індустріальні парки в ОАЕ і Китаї на склади "Аерофлоту" надійшли десятки партій мідних дротів, болтів, графіту та інших деталей з позначкою виробництва Boeing у США.

У квітні 2023 року стало відомо, що Росія на тлі санкцій змушена була вперше в історії відправити свій літак на ремонт в Іран - дружню для РФ країну, яка допомагає їй вбивати українців. Ідеться про борт Airbus A330-300 із реєстраційним номером RA-73700 "Аерофлоту". Раніше для цих цілей авіакомпанія використовувала потужності інших провайдерів, зокрема гонконгської HAECO.

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