Зокрема, обмежувальні заходи застосовуються проти 86 осіб та організацій, пов’язаних з енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами Росії.

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії оголосило про новий пакет санкцій проти підприємств та осіб, які допомагають Російській Федерації фінансувати та вести війну проти України. Про це повідомляють уряд Британії і посольство Британії в Україні у соціальній мережі Facebook.

Так, до санкційного списку увійшли 86 осіб та організацій, пов’язаних з енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами Росії.

Зокрема, під санкцій потрапили юридичні особи, причетні до незаконного вивезення українського зерна, та повʼязані з російською Державною корпорацією з атомної енергії "Росатом" компанії, які виготовляють компоненти та застосовують передові технології, у тому числі лазери, для військової техніки. Санкції передбачають замороження активів цих 86 осіб.

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Крім цього, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про заборону на імпорт російських алмазів, міді, алюмінію та нікелю.

"Забезпечити перемогу України - це найважливіше, що ми можемо зробити для глобального миру та безпеки. Ми забороняємо весь імпорт російських алмазів, міді, алюмінію та нікелю. Санкції явно впливають на зниження воєнного потенціалу Путіна", - завив Сунак.

Державний секретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив, що російські суверенні активи у британській юрисдикції залишаться заблокованими до того часу, поки Росія погодиться заплатити за шкоду, завдану Україні.

"Путін і його прибічники повинні заплатити ціну - і заплатять - за їхнє незаконне вторгнення в Україну. Саме тому завдяки сьогоднішнім новим санкціям ми посилюємо економічний тиск на Путіна - ускладнюючи йому ведення незаконної війни і заподіяння невимовних страждань невинних українців. Ми продовжимо посилювати цей тиск і припиняти усі форми обходу санкцій, що виникають, поки Україна не переможе і не буде забезпечено мир", - наголосив Клеверлі.

Хто потрапив під санкції - список

Під санкції потрапили "головний посадовець" на Запорізькій атомній електростанції Олег Романенко, який увійшов у змову з російським урядом, 13 членів ради директорів нафтової компанії "Газпром нафта" і 5 членів ради директорів російської компанії "Транснафта".

Також 9 організацій, пов'язаних з "Роснафтою". Серед них - UMATEX і TRINITI.

Крім того, російський мільярдер Ігор Алтушкін, який володіє Російською мідною компанією, теж потрапив під санкції.

Ще санкції були застосовані проти інших 8 компаній з виробництва металу в Росії, проти 24 осіб і компаній з надання транспортних послуг. Серед них - Pawell Shipping Co LLP, російський "Державний зерновий оператор" і його керівник Микита Бусел.

Крім того, під санкції потрапили 20 керівників і компаній з оборонного сектору РФ (у тому числі директори концерну "Калашников" Алан Лущиков і Володимир Лепін) та 5 фінансових установ (у тому числі "ДОМ.РФ" і Металургійний інвестиційний банк).

Підтримка Британією України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, під час саміту "Великої сімки" в японській Хіросімі прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак передав російському диктатору Володимиру Путіну "пряме послання".

Сунак запевнив, що світові лідери не мають наміру відступати в питанні щодо підтримки України в її боротьбі з російською агресією.

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