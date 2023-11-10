Європейський Союз активізував зусилля щодо забезпечення дотримання санкцій проти РФ. Туреччина може вжити подібних заходів для обмеження деяких видів реекспорту.

Керівництво Європейського Союзу повідомило державам-членам, що Об'єднані Арабські Емірати погодилися обмежити реекспорт до Росії товарів подвійного призначення, що використовуються у військових цілях в Україні.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, Європейська комісія поінформувала послів ЄС про розвиток ситуації на цьому тижні. Туреччина розглядає аналогічну міру, додали джерела.

Ці кроки охоплюватимуть прямий реекспорт і означатимуть перемогу союзників України, які намагаються перекрити потік військових товарів до Росії. Раніше повідомлялося, що ОАЕ розглядають можливість введення контролю.

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В останні місяці ЄС активізував зусилля щодо забезпечення дотримання своїх торгових санкцій, приділяючи особливу увагу припиненню можливості Кремля роздобути високопріоритетний список товарів, що охоплює десятки технологій і компонентів, що використовуються в російській зброї, знайденій в Україні або необхідних для її виробництва.

Представник ОАЕ заявив, що вони обмежують експорт і реекспорт виявлених товарів подвійного призначення в зони конфліктів і мають чинну правову систему експортного контролю, за допомогою якої вони постійно контролюють експорт товарів подвійного призначення. Чиновник додав, що ОАЕ продовжують підтримувати тісний діалог з міжнародними партнерами з питань війни в Україні та її наслідків для світової економіки.

Європейська комісія і Міністерство торгівлі Туреччини відмовилися від коментарів.

Після того як ЄС і його союзники по "Великій сімці" заборонили експорт товарів подвійного призначення до Росії, Москві вдалося обійти обмеження, імпортуючи ці товари через треті країни, зокрема - Центральної Азії, а також Туреччину, ОАЕ та інші.

Союзники України здійснили поїздки по багатьох з цих країн, намагаючись переконати їх обмежити торговельні потоки. Державам ЄС повідомили, що останні дані свідчать, що прямий експорт в Росію з багатьох з цих країн наразі почав падати, але залишається вище довоєнного рівня, кажуть джерела.

Китай і Гонконг стали юрисдикцією, що викликає основне занепокоєння, на їхню частку припадає понад 80% російських закупівель високопріоритетних товарів, повідомили джерела Bloomberg.

Нові маршрути поставок

Кремлю також, імовірно, вдалося розробити нові маршрути поставок: торгівля пріоритетними товарами з Туреччини і Сербії в Казахстан і Киргизстан демонструє безпрецедентний і аномальний сплеск.

Проте, одна з цілей торгових санкцій і дипломатичної взаємодії блоку з цими країнами полягає в тому, щоб зробити імпорт якомога дорожчим для Росії.

Останні обмежувальні заходи ЄС включали різні інструменти для боротьби з обходом санкцій, такі як механізм, що забороняє експорт певних товарів компаніям у третіх країнах, а також лістинг фірм. США і Велика Британія також ввели санкції проти низки компаній третіх країн.

Пакет санкцій, який ЄС збирається запропонувати найближчими днями, імовірно, включатиме в себе додаткові заходи і списки. Очікується також, що ЄС розширить торговельні обмеження на більшу кількість товарів, включаючи зварювальні апарати.

Виклики перед ЄС

Одна з труднощів, з якою стикається ЄС, полягає в тому, що багато з цих країн повільно надають своєчасні дані про торгівлю або взагалі не надають інформацію, що ускладнює повну оцінку цього питання.

За словами джерел Bloomberg, підкреслюючи масштаби проблеми, державам-членам цього тижня повідомили, що в період з січня по липень більше 20000 фірм експортували до Росію пріоритетних товарів на суму близько 7 мільярдів євро.

Переважна більшість цих компаній була розташована в Китаї та Гонконгу, за ними йшли Туреччина, ОАЕ (на які припадає 6% і 4% продажів відповідно), Таїланд, Малайзія, Тайвань, Сінгапур та В'єтнам. Основна частина торгових операцій здійснюється невеликим числом фірм.

Деякі країни, в тому числі Казахстан і Киргизстан, застосовують експортний контроль до найбільш чутливих товарів, але достовірність цього часто важко перевірити, кажуть джерела.

Поставки санкційних товарів до Росії - інші новини

Як повідомляв УНІАН, Росія, попри запроваджені санкції, продовжує в достатній кількості імпортувати практично будь-які санкційні товари, не відчуваючи істотних проблем із забезпеченням військового виробництва.

За даними ЗМІ, за останні півроку Росія імпортувала заборонені до ввезення чіпи західних компаній на загальну суму понад півмільярда доларів. Також вона імпортувала верстати для оборонних заводів на мільйони доларів, західні запчастини для цивільної авіації, а також електроніку марки iPhone на 389 мільйонів доларів.

Тим часом, нещодавно голови МЗС країн Центральної Азії на зустрічі з представниками країн ЄС заявили про готовність посилити санкції проти Російської Федерації.

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