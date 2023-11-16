Попит Росії на прецизійні верстати "набагато перевищує" поточні виробничі можливості.

Євросоюз, схоже, готовий заборонити експорт до Росії точних верстатів і ключових компонентів для виробництва зброї. Кремль же готується до санкцій і сподівається на імпортозаміщення.

Як повідомили аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті, якщо ЄС запровадить ці обмеження у 12-му пакеті санкцій, то по російській оборонно-промисловій базі буде завдано серйозного удару. Також Європа може заборонити продавати країні-агресорці зварювальні апарати, літієві батареї, термостати, двигуни для дронів та інші запчастини.

За словами експертів, РФ вже готується до нових санкцій. В травні 2023 року російський уряд затвердив "Концепцію технологічного розвитку до 2030 року", яка заохочує вітчизняне виробництво високотехнологічної продукції. Згідно з планом, вітчизняні підприємства мають виробляти щонайменше 75% високотехнологічної продукції Росії.

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Державний оборонний конгломерат "Ростех" у серпні 2023 року заявив, що група "СТАН", найбільший у РФ виробник високоточних машин, який Ростех придбав у 2019 році, є основним елементом російської програми імпортозаміщення.

Глава "РТ-Капітал", дочірньої компанії державного конгломерату "Ростех", Семен Якубов повідомив 26 жовтня, що західні санкції і війна в Україні різко збільшили військовий і цивільний попит Росії на верстати вітчизняного виробництва. За його словами, "СТАН" не зміг виконати навіть третини загального обсягу російських замовлень на прецизійні машини в 2023 році на суму близько шести мільярдів рублів (приблизно $67,1 млн). Наразі попит Росії на прецизійні верстати "набагато перевищує" поточні виробничі можливості.

Санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, останній 11-й пакет загальноєвропейських санкцій проти Росії був ухвалений у червні.

Як пише Bloomberg, журналістам якого вдалося ознайомитися з документами ЄС, у 12-му пакеті європейських санкцій проти Росії серед іншого буде запроваджено заборону на імпорт російських алмазів, скориговано нафтові санкції та розширено заборону на експорт до РФ верстатів.

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