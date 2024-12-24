Раніше про це заявляв міністр оборони Великої Британії Джон Хілі.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер натякнув, що британські війська можуть бути розміщені на заході України для навчання солдатів ЗСУ.

Як пише The Times, у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським Стармер погодився "з важливістю уточнення" пропозиції щодо навчання українських солдатів для подальшого зміцнення можливостей України на полі бою.

Уже близько 51 000 українських солдатів пройшли навчання у Великій Британії в рамках операції "Інтерфлекс". Однак, як пише The Times, відправка військових до Британії передбачає "багатоетапну подорож".

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"Є побоювання, що українці не хочуть записуватися в армію через побоювання, що вони не отримають належної підготовки або обладнання перед відправкою на передову. Перенесення навчання на захід України може заспокоїти тих, хто хоче уникнути призову, і збільшити кількість українців, які проходять базовий курс", - ідеться в статті.

До війни британські війська навчали українських солдатів на заході України, і в Україні все ще проводять навчання невелика кількість британських військових медиків.

Британія може навчати українських військових в Україні

Раніше про те, що британські війська можуть вирушити в Україну для підготовки солдатів ЗСУ, заявляв міністр оборони Великої Британії Джон Хілі. Він став першим представником уряду, який публічно підтримав цей крок.

Навчальні бази на заході України розташовані за сотні миль від лінії фронту, але в минулому зазнавали ударів РФ, і західні чиновники раніше висловлювали побоювання, що будь-які британські війська на території України стануть "мішенями" для російських ракет.

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