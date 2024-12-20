Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що навчання українських військ може бути перенесено з Великої Британії на бази на заході України.

Західні чиновники вважають, що британські війська, якщо їх відправлять в Україну для навчання бійців ЗСУ, стануть "ціллю" для російських ракет, пише The Times.

"Чим ближче до фронту, тим ефективніше навчання. Але справедливо буде сказати, що росіяни переслідуватимуть будь-яку західну допомогу всередині України", - сказав The Times один із західних чиновників.

Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що Велика Британія має "зробити навчання більш відповідним потребам українців" і припустив, що навчання українських військ може бути перенесено з Великої Британії на бази на заході України.

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Генерал Патрік Сандерс у період перебування на посаді очільника британської армії також наполягав на тому, щоб Велика Британія навчала українців усередині країни, пише The Times. Однак начальник штабу оборони адмірал Тоні Радакін, відхилив його пропозицію і порадив Гранту Шаппсу, тодішньому міністру оборони, не робити цього.

Велика Британія прийняла 51 000 українських солдатів у рамках операції Interflex, програми підготовки армії, з літа 2022 року.

При цьому до війни британські солдати навчали українську армію на базі в Західній Україні. Так, у січні 2022 року приблизно 30 британських солдатів прибули на військову базу Яворів недалеко від польського кордону, щоб навчити українських солдатів стрільби протитанковими ракетами NLaw. Вони покинули Україну через місяць, якраз перед початком війни.

Водночас у березні 2022 року, за кілька тижнів після виведення британських військ, Росія випустила близько 30 ракет по військовій базі Яворів, убивши десятки людей.

Допомога для України

Заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поллард заявив, що в січні 2025 року Велика Британія почне поставляти в Україну десятки тисяч дронів.

Віце-президент Єврокомісії Кая Каллас заявляла, що місія Євросоюзу з надання військової допомоги Україні до кінця зими підготує 75 тис. військових ЗСУ.

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