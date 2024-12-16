Зокрема, Кулеба відзначив "пасивну" позицію уряду Стармера щодо ракет Storm Shadow.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що прем'єр Великої Британії Кір Стармер послабив підтримку України. Як пише The Guardian, Кулеба заявив, що попередній уряд консерваторів переконав США бути більш сміливими в підтримці України, тоді як лейбористи слідують за позицією Білого дому.

"Борис Джонсон встановив високий поріг. У Ріші Сунака не було іншого вибору, окрім як відповідати цьому порогу і просувати його далі", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що коли до влади прийшов лейбористський уряд Кіра Стармера, Україна отримала запевнення, що все залишиться як і раніше. Значною мірою так воно й було - за винятком історії зі Storm Shadow, коли Британія відмовилася дозволити удари ракетами Storm Shadow по території Росії без узгодження з президентом США Джо Байденом.

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"Єдина неприємна розмова, яка в мене відбулася з британськими чиновниками за кілька тижнів до моєї відставки - і це була перша неприємна розмова від початку повномасштабного вторгнення, - стосувалася поставок Storm Shadows і дозволів на їхнє використання проти певних цілей. ... Можливо, причина була в тому, що новий уряд був обережним і не хотів поспішати з рішеннями", - розповів Кулеба.

Він наголосив, що Британія має вести переговори з американцями щодо України, "а не тільки слідувати рішенням, які ухвалюють Сполучені Штати".

Кулеба про позицію Трампа

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що Дональду Трампу буде складно досягти мирної угоди у війні, оскільки між Росією та Україною все ще існують "фундаментальні розбіжності", які роблять мир неможливим.

Водночас екс-глава МЗС не вважає, що Трамп виконає свою погрозу припинити військову допомогу Україні. За його словами, Трамп буде змушений змінити свою думку, якщо Києву знову загрожуватимуть російські війська.

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