Раніше король запросив на зустріч Трампа, і той вважав, що він один такий особливий.

Дональд Трамп "охолов" до Британії після того, як король Чарльз зустрівся з президентом України у своєму заміському маєтку. Про це пише Daily Mail, посилаючись на дипломатичні джерела у Вашингтоні.

За даними видання, соратники президента США дали зрозуміти офіційним особам Великої Британії, що спільні фото британського короля з українським лідером змусили Трампа почуватися "менш особливим". Раніше Чарльз надіслав Трампу запрошення відвідати Велику Британію.

У відповідь британці пояснили соратникам Трампа, що було б недоречно вказувати королю, з ким він може чи не може зустрічатися.

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Як зазначає Daily Mail, Чарльз відкрито продемонстрував солідарність із Володимиром Зеленським вже через день після сварки президентів України та США в Овальному кабінеті. А наступного дня британський король так само зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, з яким у Трампа теж вкрай напружені стосунки через розв’язану Вашингтоном торговельну війну і відверті зазіхання на суверенітет і незалежність Канади.

Втім джерела в британському уряді наполегливо підкреслювали, що зустріч короля з українським президентом не була реакцією на сварку в Овальному кабінеті, а планувалася задовго до того. Тим паче, що ці двоє вже зустрічалися у лютому 2023 року.

Зовнішня політика Трампа: останні новини

Як писав УНІАН, Дональд Трамп заблокував усю військову допомогу Україні і відмовляється її поновлювати навіть після підписання угоди про корисні копалини. За даними інсайдерів, Трамп домагається територіальних поступок з боку України на користь Росії.

На тлі відвертої зради України президентом США серед європейських правих популістів намітилася цікава тенденція. Хоча традиційно такі партії підтримували Трампа, тепер вони наввипередки його критикують та підтримують Україну, тому що це більше подобається їхньому електорату.

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