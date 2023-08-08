Буданов зустрівся з міністром оборони і головою Служби військової розвідки Болгарії.

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов відвідав з візитом Болгарію на чолі делегації. Як повідомляє видання BGNES, під час візиту Буданов провів зустріч з міністром оборони країни Тодором Тагарєвим і головою служби військової розвідки Венеліном Веневим.

"В ході переговорів обговорювалися стан регіональної та міжнародної безпеки, перспективи розвитку ситуації та інші теми, що представляють взаємний інтерес. З болгарської сторони було піднято і уточнено питання щодо сайту "Миротворець", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання, обидві сторони дали високу оцінку проведеним зустрічам і підкреслили продуктивність переговорів.

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Про те, коли відбувся візит, не повідомляється, але в кінці минулого тижня на місцевому болгарському телеканалі BTV вийшло інтерв'ю з Будановим.

Інтерв'ю Буданова болгарському телеканалу - про що говорили

Минулого тижня телеканалеканал BTV опублікував інтерв'ю з Будановим. Зокрема, глава ГУР прокоментував хід українського контрнаступу, а також розповів про те, як дії української розвідки спровокували репресії в оточенні Путіна.

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