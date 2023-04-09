Український посол у Британії відзначився рішучою риторикою в інтерв'ю місцевому таблоїду.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко послав важливий сигнал лідеру РФ Володимиру Путіну про те, що Україна готова боротися за свої території до останньої краплі крові, до останнього "російського" солдата, який прийшов до нас з війною.

Рішучою риторикою дипломат відзначився в інтерв'ю для Daily Express. За його словами, це єдине можливе рішення для України.

"Для нас є одне рішення - росіяни повинні піти з нашої землі. Тому ми повинні битися до останнього з них або, на жаль, до останнього з нас", - сказав посол.

Також Пристайко вказав, що Україна в рамках мобілізації вже набрала не менше мільйона осіб. У порівнянні з військами РФ, вони будуть краще навчені й краще підготовлені, щоб дати відсіч на полі бою.

"Вони будуть набагато більш гнучкою бойовою силою", - пообіцяв Пристайко.

Дипломат вказав, зі зрозумілих причин, Україна до кінця війни не буде розкривати свої реальні втрати на полі бою: "Я думаю, це буде жахлива цифра", - спрогнозував він.

Єврокомісія "обмовилася" щодо втрат ЗСУ

Нагадаємо, що нещодавно українців схвилювала необережна заява глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що на фронті в Україні загинуло не менше 100 тисяч солдатів ЗСУ. Про це вона заявила під час брифінгу в листопаді 2022 року. Майже відразу ж її відео відредагували, а в ЄК пояснили, що фон дер Ляєн випадково обмовилася.

Цей "злив" цифр одразу ж засудили українські військові експерти. Вони кажуть, що неможливо судити про правдивість такої статистики, але, однозначно, такі дані є стратегічно важливою інформацією для армії РФ. Тоді колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вказав, що втрати ЗСУ - на рівні між 10 і 20 тисячами вбитих.

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