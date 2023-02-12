Йтиметься, зокрема про нові санкції проти Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що президенту Росії Володимиру Путіну на трагічну річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну надішлють "дуже чіткий сигнал".

Про це він сказав в ефірі телемарафону. Відповідаючи на запитання щодо акцій на підтримку України до 24 лютого, Кулеба розповів: "В ООН, в Києві, в багатьох інших столицях світу відбудуться різні події, які надішлють дуже чіткий сигнал президенту Путіну. Що якщо ти, Путін, граєш у гру на виснаження і думаєш, що час грає на твоєму боці, то ти глибоко помиляєшся. Тому що єдність з Україною з кожним днем лише зростає, і у цій війні ти неодмінно програєш".

На уточнення, чи є одним з цих сигналів візит президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена до Польщі, який має відбутися 20-22 лютого, міністр зауважив: "Безумовно, це також складовий елемент вшанування цієї трагічної річниці і складовий елемент того сигналу Путіну, який я оголосив. Тому дуже важливо, що саме в Європі президент Байден буде. Тим паче, в Польщі - країні, яка відіграє надзвичайно важливу роль в забезпеченні другого збройового фронту для України. Тобто надсиланні нам усієї необхідної зброї".

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Водночас Кулеба зазначив, що йтиметься не лише про ці заходи. "Це буде дійсно глобального масштабу подія. Події. І вони відбуватимуться в дуже-дуже різних містах. Але головне - це їх кумулятивний ефект. Тобто об'єднаний сигнал", - сказав він.

Кулеба також висловив упевненість, що тема України буде головною під час зустрічі Байдена з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Крім того, на запитання щодо посилення санкцій щодо Росії та виключення її з Ради безпеки ООН, Кулеба наголосив: "Під 24 лютого будуть нові санкції. Вони будуть оголошені в різних країнах, в різних інституціях. Це теж буде частина цього сигналу єдності заради перемоги".

Стосовно ООН і Росії в Раді безпеки ООН міністр зауважив, що "ми розпочали шлях своєю заявою Міністерства закордонних справ, яку оприлюднили наприкінці минулого року".

"Цей шлях не буде швидким... Тому що йдеться про перезавантаження, по суті, глобальної інституції. Але у нас є чіткий план. Ми залучаємо в нього не лише дипломатів з різних країн, але й лідерів думок, і експертів, і науковців. І перша ціль, яку ми досягнемо швидко, - це буде делегітимізація присутності Росії в Раді безпеки ООН", - сказав Кулеба.

Так, додав він, всі розумітимуть, що перед ними сидять "шахраї, які узурпували шахрайським способом це місце". "Ось цей буде результат досягнутий доволі швидко. А от саме виключення - безумовно, це забере час. І для цього треба, щоб збіглася низка факторів. Але повірте мені, що для Росії вже досягнення тієї першої цілі, делегітимізації, яку я озвучив, - це буде страшний міжнародний удар", - зазначив урядовець.

Річниця повномасштабного вторгнення

Як відомо, 24 лютого 2023 року буде рік, як Росія здійснила повномасштабний напад на Україну.

20-22 лютого президент США Джо Байден має відвідати Польщу. За даними ЗМІ, він може оголосити там про новий пакет військової допомоги Украхні.

Деякі ЗМІ писали, що у Польщі має відбутися зустріч Байдена з Зеленським, однак президент України сказав, що не отримував такого запрошення.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомляла, що до річниці вторгення буде прийнятий десятий пакет санкцій ЄС проти Росії.

Міністр оборони України Олексій Резніков казав, що РФ може приурочити новий наступ до цієї річниці.

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