Світ повинен показати Путіну, що повністю підтримує Україну, наголосив глава МЗС Британії.

Світу необхідно боротися з російським режимом та "полювати" на флот-привид, який нелегально перевозить нафту РФ, заявив глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Щоразу, коли вони (танкери з нафто РФ - ред) наближатимуться до італійського порту, я хочу бути впевненим, що вони будуть заблоковані. Ми покажемо Путіну, що ми повністю підтримуємо Україну. Ми будемо полювати за грошима, за нафтою, ми зупинимо газ, ми зупинимо кораблі, ми зробимо все можливе, щоб зупинити російську військову машину і показати путіну безглуздість його дій", - наголосив Кемерон.

Він додав, що Велика Британія тісно співпрацює з Європейським Союзом, зокрема щодо питань введення санкцій проти російських компанії та осіб, які допомагають продовжувати війну в Україну.

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Крім того, міністр не згоден, що справи у війні проти РФ йдуть не дуже добре і навів приклад знищення Чорноморського флоту РФ.

"Україна потопила 25% Чорноморського флоту Росії, вони втратили невелику територію, але нічого порівняно з величезною територією, яку вони завоювали після відбиття російського вторгнення: і тепер ми бачимо, як використовується набагато ефективніша артилерія, надана американцями", - підкреслив він.

Санкції проти нафти РФ - останні новини

Як раніше писав УНІАН, Москва знайшла лазівку у санкціях, однак ЗМІ розкрили таємну схему торгівлі нафтою. Так, агентство Bloomberg з'ясувало, що нещодавно російський танкер "Приморье", який перебуває під санкціями США, таємно перевантажив нафту на інше судно. Це може свідчити про нову тактику РФ для обходу американських обмежень.

Також УНІАН повідомляв, що Фінляндія просить у ЄС спеціальний корабель через російську нафту. Там пояснили, що судно потрібне для того, аби ліквідувати розливи нафти в північній частині Балтійського моря і застерегли, що транспортування російської нафти становить зростаючу загрозу в регіоні.

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