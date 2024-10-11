Німецька армія досі виходить з того, що дрони над військовими базами - просто не туди залетіли, і тому це справа поліції.

Після початку повномасштабної війни в Україні "невідомі" безпілотники почали часто літати у небі Німеччини. Особливо поблизу полігонів, де тренуються українські солдати. Однак боротися із цими дронами Берлін, схоже, не планує.

Як пише видання Hartpunkt, нещодавно німецькі депутати відправили запит до Міноборони країни щодо того, чи думають там якось вирішувати проблему. Однак відповідь виявилася невтішною. В Міноборони Німеччини вважають, що збивати дрони має поліція, навіть якщо ті літають над військовими об’єктами.

Також в Міноборони кажуть, що на сьогодні немає жодних конкретних домовленостей між Бундесвером та поліцією про те, як їм варто діяти та координуватися у подібних ситуаціях. Як зазначає Hartpunkt, фактично це означає, що німецькі військові повинні викликати поліцію, коли над військовою базою з’являється дрон. Адже за замовченням вони повинні вважати, що це хтось випадково залетів туди своїм цивільним дроном.

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При цьому німецька поліція, звісно, не має обладнання (РЕБу) для примусової посадки дрона. Тож навіть у випадку, якщо буде впевненість, що дрон зійснює шпигунську місію, або навіть готується скинути вибуховий пристрій на військовий об’єкт, максимум, що можуть вдіяти німецькі поліцейські та військові – спробувати збити дрон з табельних пістолетів чи автоматів. Досвід війни в Україні показав, що цей метод є вкрай неефективним.

Таким чином, видання робить висновок, що німецькі силові структури, зокрема Бундесвер, не мають ані готових процедур, ані технічних засобів для боротьби з ворожими дронами. І не схоже, що зараз хтось намагається вирішити цю проблему.

Проблеми німецької армії

Як писав УНІАН, Німеччина розслідує можливі російські диверсії на двох військових базах, де намагалися забруднити питну воду у серпні. Мішенями могли стати база Бундесверу в Кельн-Ван та аеродром НАТО в Гайленкірхені.

Також ми розповідали, що Бундесверу не вистачає касок, бронежилетів та одягу для солдатів. Міністерство оборони стверджує, що недосягнуті обсяги постачання будуть заповнені цього року.

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