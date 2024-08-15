Під ударом опинилася система водопостачання.

Німеччина розслідує можливі російські диверсії на двох військових базах, де намагалися забруднити питну воду.

Як пише Bloomberg, мішенями могли стати база Бундесверу в Кельн-Ван та аеродром НАТО в Гайленкірхені. Речник німецьких військових Ульріх Фонроберт заявив, що вночі в паркані навколо кельнської бази вирізали отвір. Причетних до цього не змогли встановити. Система попередження виявила "аномальні показники" якості води, пишуть журналісти.

Представник НАТО в Гайленкірхені Донні Деммерс каже, що ввечері 13 серпня якась людина намагалася отримати доступ до об'єкта, однак їй завадили охоронці. "Оскільки ми знаємо про те, що сталося в Кельні, ми перевірили наші об'єкти водопостачання. До них не було доступу жодних зловмисників", - додав він.

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Голова комітету з питань оборони Бундестагу Маркус Фабер каже, що на базі у Кельні існує підозра в саботажі. Це хаб для літаків, що використовуються канцлером Олафом Шольцем і його кабінетом. "Подальше розслідування покаже, чи підтвердяться мої початкові підозри, що за цим стоїть Росія", - сказав Фабер.

Голова парламентського комітету, який здійснює нагляд за розвідувальними службами Німеччини, Костянтин фон Ноц попередив про посилення гібридної війни, яку веде Росія після повномасштабного вторгнення в Україну.

Диверсії у Німеччині

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що на початку року американська розвідка дізналася про плани Росії вбити генерального директора німецького концерну Rheinmetall Арміна Паппергера.

Також російські пропагандисти публікували перехоплення розмови представників військово-повітряних сил Німеччини, які обговорювали можливість передачі українській армії ракет Taurus.

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