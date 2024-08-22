За даними журналістів, поліція підозрює російських агентів.

Над найбільшим індустріальним парком у Шлезвіґ-Гольштайні пролетіли невідомі безпілотні літальні апарати. Під підозрою - Росія.

Як пише Bild, поліцейські дільниці та прокуратуру підняли по тривозі через ворожий об'єкт - імовірно, мова йде про військовий безпілотник, який може належати Російській Федерації. Крім того, останніми днями кілька безпілотників пролітали над виведеною з експлуатації атомною електростанцією і терміналом зрідженого природного газу в місті Брунсбюттель.

"Кілька разів було порушено безпольотну зону, пролітаючи над атомною електростанцією. Ворожий об'єкт, імовірно, військовий безпілотник, був захоплений", - йдеться у внутрішньому звіті поліції. Відео дня

Прокуратура Фленсбурга розслідує агентурну діяльність з метою саботажу. За даними журналістів, безпілотники були приписані російським агентам. Їх могли запустити з цивільних кораблів у Північному морі.

Диверсії у Німеччині

Раніше ЗМІ повідомили, що невідомі намагалися забруднити питну воду на базі Бундесверу та аеродромі Північноатлантичного Альянсу. Система попередження виявила, що показники її якості були "аномальними".

У липні вийшла стаття CNN, згідно з якою розвідка Сполучених Штатів Америки та служби безпеки Німеччині змогли зірвали план Москви з вбивства гендиректора концерну Rheinmetall Арміна Паппергера.

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