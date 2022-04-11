Мова йде, зокрема, про протитанкову зброю та заряди до неї.

Австралія надасть Україні додаткову військову допомогу на $20 мільйонів, зокрема - протитанкову зброю та заряди до неї.

Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко під час телемарафону.

Він зазначив, що також Австралія передає Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster вартістю 38 млн доларів.

"Перші машини вже полетіли до України, а решта будуть доставлені незабаром"- повідомив посол.

За його словами, уряд Австралії оголосив про надання Україні додаткової військової допомоги "на суму 20 мільйонів доларів, яка охоплює протитанкову зброю та заряди до цієї зброї".

"Для Австралії це великий крок вперед. До того вже надали допомогу на суму 70 мільйонів доларів. Це вже четвертий пакет чи об'єм, який надається", - наголосив Мірошниченко.

Як повідомляв УНІАН, раніше перші з 20 бронемашин Bushmaster виїхали з Австралії до України. Це сталося через тиждень після того, як президент України Володимир Зеленський спеціально попросив ці повнопривідні автомобілі австралійського виробництва.

20 бронеавтомобілів пофарбовані в оливково-зелений колір, щоб відповідати умовам експлуатації. Крім того, з обох боків намальовано український прапор із написом "Єдині з Україною" англійською та українською мовами. Зазначається, що дві бронемашини зроблені в компонуванні швидкої допомоги. Карети швидкої допомоги мають традиційну емблему Червоного Хреста.

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