Ще один аргумент на користь нафтового ембарго, яке обвалить російську економіку.

Австралія вводить мито 35% на всі російські товари та відмовляється від російських нафти та газу.

Про це написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

"Австралія, після виступу Володимира Зеленського в парламенті цієї країни, вводить мито 35% на всі товари та відмовляється від російських нафти та газу. Ще один аргумент на користь нафтового ембарго, яке обвалить російську економіку. Робота продовжується"- написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 березня, президент України Володимир Зеленський під час виступу за допомогою відеозв’язку перед парламентаріями Австралії заявив про необхідність запровадження нових санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що раніше Австралія заборонила продаж Росії глинозему та алюмінієвої руди. В уряді країни наголосили, що цей крок спрямований обмеження можливостей Росії з виробництва алюмінію, найважливішого компонента зброї та боєприпасів. Росія отримує від Австралії 20% своїх потреб у глиноземі.

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