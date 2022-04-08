Зеленський звернувся щодо надання Україні бронемашин Bushmaster під час відеозвернення до австралійського парламенту 31 березня.

Перша з 20 бронемашин Bushmaster виїхала з Австралії до України через тиждень після того, як президент України Володимир Зеленський спеціально попросив ці повнопривідні автомобілі австралійського виробництва.

Транспортний літак Boeing C-17 Globemaster, який може перевозити чотири Bushmaster, у п'ятницю вилетів зі східного узбережжя міста Брісбен до Європи, пише Associated Press із посиланням на прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона.

20 бронемашин Bushmaster коштують 50 мільйонів австралійських доларів, що складає 37 мільйонів доларів США.

Транспортні засоби є додатковою підтримкою до військової та гуманітарної допомоги на 116 мільйонів австралійських доларів (87 млн доларів США), раніше наданої Україні.

Зеленський звернувся щодо надання Україні бронемашин Bushmaster під час відеозвернення до австралійського парламенту 31 березня.

"І як тільки він попросив, ми відповіли "так", - сказав Моррісон.

Бронемашина Bushmaster

Bushmaster - броньований автомобіль з колісною формулою 4х4, який був розроблений австралійською компанією Perry Engineering у 90-х роках. Ця машина призначена виключно для перевезення особового складу, забезпечуючи його захист від легкого стрілкового озброєння та фугасів.

Тобто це один з багатьох класичних бронеавтомобілів також відомих, як MRAP. За своїми тактико-технічними характеристиками від сильно не відрізняється від аналогічних машин, включаючи бронемашини від українських виробників, які знаходяться на озброєнні Збройних Сил України. Єдине що привертає увагу - велике десантне відділення на 9 бійців.

Bushmaster-характеристики бронеавтомобіля

Бойова маса максимальна : до 15,4 т.

: до 15,4 т. Потужність двигуна : 300 к. с.

: 300 к. с. Максимальна швидкість : 100 км / год

: 100 км / год Клас бронезахисту : протикульовий до 7,62 мм і 8-кг фугасу.

: протикульовий до 7,62 мм і 8-кг фугасу. Екіпаж і десант : 1 + 9 осіб

: 1 + 9 осіб Озброєння : 12,7-мм кулемет або 40-мм автоматичний гранатомет

: 12,7-мм кулемет або 40-мм автоматичний гранатомет Ціна : орієнтовно $500000

Таким чином Bushmaster, навіть якщо він і буде поставлений до ЗСУ, аж ніяким чином кардинально не вплине на перевагу у зброї та техніці у війні проти армії РФ.

Водночас в Австралії є певні зразки озброєння, які вона, у теорії, може передати та зробити величезний вклад у боротьбу проти рашистської диктатури та тиранії. А головне - це не буде величезним тягарем для обороноздатності цієї країни.

Нагадаємо, раніше США схвалили передачу Україні тисяч комплексів Stinger і Javelin, сотень безпілотників-камікадзе Switchblade для захисту у війні проти РФ.

Таким чином загальна допомога США Україні склала приблизно $1,7 млрд з початку російського вторгнення. Ця сума включає і $300 млн, схвалених в рамках ініціативи сприяння безпеці України, в рамках якої нову зброю буде закуплено у оборонних підрядників для відправки в Україну.

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