Військові борються в ближньому бою після точної розвідки і при вогневій підтримці з повітря і моря.

Армія Ізраїлю заявила, що увійшла в місто Газа. Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на виступ начальника Генштабу армії оборони Ізраїлю Герци Халеві на одній з авіабаз.

"Ми просунулися ще на один значний етап війни. Сили знаходяться в центрі північної частини Гази, діють в місті Газа, оточують його, поглиблюють [наземний наступ] і домагаються успіхів. Війська ведуть бойові дії в умовах щільної і складної міської забудови, що вимагає професійного ведення бою і мужності", - сказав він.

За його словами, військові борються в ближньому бою після точної розвідки і при вогневій підтримці з повітря і моря. З початку наземної операції в секторі Газа загинули 18 ізраїльських солдатів, повідомив Халеві.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу, у свою чергу, заявив, що ізраїльські війська просунулися далі, ніж на околиці міста Газа.

"Ми знаходимося на піку битви. Ми досягли вражаючих успіхів і пройшли околиці міста Газа. Ми просуваємося вперед", - зазначив політик.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що сухопутні війська прорвали передню лінію оборони ХАМАСу на півночі Сектора Гази. Він стверджує, що "завдяки завчасному плануванню, точній розвідці і спільним атакам" (з суші, повітря і моря) ізраїльські сили прорвали передню лінію оборони ХАМАС на півночі сектора Газа.

1 листопада Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знову атакувала табір біженців Джабалія і заявила, що знищила ще одного командира ХАМАС під час цього нападу.

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