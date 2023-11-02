ЦАХАЛ стверджує, що атакує базу Центрального батальйону ХАМАС, розташовану в таборі.

В середу, 1 листопада, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знову атакувала табір біженців Джабалія та заявила, що знищила ще одного командира ХАМАС під час цього нападу. Перший удар по табору біженців на півночі сектора Гази призвів до численних смертей та був засуджений ООН.

Ізраїль стверджує, що в таборі для біженців Джабалія було розташовано базу Центрального батальйону ХАМАС. Видання Ynet з посиланням на неназваного офіцера ЦАХАЛ повідомило, що ХАМАС нібито спрямувало сюди групу зі 100 жінок і дітей, що мала діяти як живий щит.

"Ми готові до нових інцидентів такого цинічного та відвертого використання населення", – заявив офіцер ЦАХАЛ.

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Удари Ізраїлю по Джабалії - це треба знати

За три кілометри на північ від міста Джабалія в секторі Гази, що контролюється палестинським угрупованням ХАМАС, розташований великий табір біженців. Цього тижня Ізраїль завдав по табору серію ударів, що призвели до значних руйнувань. ЦАХАЛ стверджує, що напад було здійснено на базу Центрального батальйону ХАМАС, розташовану в таборі.

Палестинські офіційні особи заявили про 50 загиблих та 150 постраждалих після першої атаки. ХАМАС стверджує, що після двох днів атак щонайменше 195 палестинців були вбиті. Водночас, заданими ЦАХАЛу під час наземної операції було вбито близько 50 бійців ХАМАС.

Низка країн засудили атаки по Джабалії. Також напад засудили в ООН. Заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, який напередодні здійснив дводенний візиту до Ізраїлю та на палестинські території, назвав "звірством" атаку ізраїльських сил по табору біженців в Джабалії. А представники ООН з прав людини заявили, що операція може бути воєнним злочином.

"Враховуючи високу кількість жертв серед цивільного населення та масштаби руйнувань після ізраїльських авіаударів по табору біженців Джабалія, ми серйозно стурбовані тим, що це непропорційні атаки, які можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини", – написав Верховний комісар ООН з прав людини в соціальній мережі X.

Раніше Ізраїль неодноразово звинувачував ХАМАС у використанні цивільних осіб як живого щита. Приміром, стверджували, що бойовики розміщують свої оперативні бази під лікарнями, розуміючи, що Ізраїль не завдаватиме ударів по медичним центрам. Також Ізраїль покладає відповідальність за жертви серед цивільних на палестинське угруповання.

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