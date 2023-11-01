Міністр оборони стверджує, що дії ЦАХАЛу оголюють підземні тунелі і витісняють терористів.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що ЦАХАЛ домігся величезних успіхів у своїй наземної операції в секторі Газа.

"Я вражений діяльністю наших сил. Це рішучі, рішучі дії. Між сухопутними і повітряними силами існує тісна співпраця", - заявив він у коментарях під час оцінки, проведеної недалеко від кордону з сектором газу, пише Times of Israel.

Міністр оборони стверджує, що дії ЦАХАЛу оголюють підземні тунелі і витісняють терористів.

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"У цій області досягнуті дуже важливі досягнення - знищення терористів всіх рівнів, від бойовиків на місцях до високопоставлених", - сказав він.

Він додав, що, звичайно, "з нашого боку доводиться платити, як це відбувається в будь-якій битві", маючи на увазі 15 солдатів ЦАХАЛ, вбитих на даний момент під час наземної операції.

Війна Ізраїлю і ХАМАС - останні новини

Бригадний генерал, начальник штабу ВПС Ізраїлю Еял Грінбаум стверджує, що ізраїльська армія оборони чітко дотримується правил ведення війни, які вимагають, щоб кількість жертв серед цивільного населення була пропорційною важливості військової мети, по якій завдається удар.

США розглядають можливість розмістити багатонаціональні миротворчі сили в секторі Газа після поразки ХАМАС у війні з Ізраїлем.

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