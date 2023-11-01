Наземна операція Ізраїлю просувається за планом.

Представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що сухопутні війська прорвали передню лінію оборони Хамасу на півночі сектора Газа.

"Наземна операція просувається за планом", - сказав він, повідомляє Times of Israel.

Хагарі стверджує, що "завдяки завчасному плануванню, точній розвідці і спільним атакам" (з суші, повітря і моря) ізраїльські сили прорвали передню лінію оборони ХАМАС на півночі сектора Газа.

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Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що ЦАХАЛ домігся величезних успіхів у своїй наземній операції в секторі Газа.

"Я вражений діяльністю наших сил. Це рішучі, рішучі дії. Між сухопутними і повітряними силами існує тісна співпраця", - заявив він.

Бригадний генерал, начальник штабу ВПС Ізраїлю Еял Грінбаум стверджує, що ізраїльська армія оборони чітко дотримується правил ведення війни, які вимагають, щоб кількість жертв серед цивільного населення була пропорційною важливості військової мети, по якій завдається удар.

У прес-службі ЦАХАЛу повідомили, що вчора двоє ізраїльських солдатів загинули у боях на території сектора Газа, ще двоє отримали поранення.

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