Він підкреслив, що Латвія та її союзники повинні допомагати Україні здобути перемогу у війні, розв'язаній Росією.

Велика війна в Європі не є неминучою. Про це заявив Міністр закордонних справ Латвії Крішьяніс Каріньш під час виступу в латвійському Сеймі.

Як пише Delfi, Латвійський міністр назвав російську агресію проти України "імперіалістичною війною". За його словами, більш широкою метою цієї війни є "зміна міжнародного порядку, заснованого на верховенстві закону, і заміна його на владу брутальної сили".

"Росія намагається всіма способами у своїй пропаганді розповідати і нам у Латвії, і решті західного світу, що ми розколоті, що ми безпорадні, що війна йде вперед, що Росія її виграє, і в опорі немає сенсу. І я вам скажу – це брехня, це нісенітниця і дурість", – наголосив Каріньш.

Чиновник додав, що Росію можна стримати від нападу на іншу країну в майбутньому.

"Це не неминуче, що буде велика війна в Європі, а в наших силах її призупинити, працюючи, звичайно, над зміцненням своєї безпеки разом з нашими західними союзниками", – пояснив латвійський міністр закордонних справ, підкресливши, що Латвія та її союзники повинні допомагати Україні здобути перемогу в розв'язаній Росією війні.

Загроза війни в Європі: останні новини

Лідер Європейської народної партії Манфред Вебер заявив, що Євросоюзу варто готуватися до війни без допомоги Сполучених Штатів Америки. Він також виступив з пропозицією про створення власного атомного щита. За словами Вебера, Європа повинна бути в змозі стояти на своєму в плані зовнішньої політики і бути в змозі захистити себе самостійно, незалежно від того, кого оберуть президентом США.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав НАТО готуватися до можливого російського вторгнення. Чиновник також розкритикував Євросоюз за "логіку запізнілих дій" і закликав якнайшвидше допомогти Україні з боєприпасами і засобами ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: