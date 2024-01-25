Європа повинна бути здатна захистити себе, якщо на американських виборах переможе Трамп.

Лідер Європейської народної партії Манфред Вебер закликав Європейський Союз готуватися до війни без допомоги Сполучених Штатів Америки. Також він вважає, що необхідно створити власний атомний щит.

Як пише Politico, Веберу пророкують перше місце на літніх виборах до Європарламенту. В інтерв'ю виданню він назвав Трампа і Путіна "тими двома, хто встановлює рамки" для 2024 року. "Ми хочемо НАТО, але ми також повинні бути достатньо сильними, щоб бути в змозі захистити себе без нього або за часів Трампа. Незалежно від того, хто буде обраний в Америці, Європа повинна бути в змозі стояти на своєму в плані зовнішньої політики і бути в змозі захистити себе самостійно", - сказав він.

Відзначається, що зараз Північноатлантичний Альянс покладається на американські ядерні боєголовки, розміщені на шести військових авіабазах в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині. "Європа повинна зміцнювати стримування, ми повинні бути в змозі стримувати і захищати себе. Ми всі знаємо, що, коли справа доходить до бійки, ядерний варіант є дійсно вирішальним", - додав Вебер.

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Він закликав до діалогу з Францією, яка має близько 300 ядерних боєголовок, і Великобританією - у них на озброєнні менше 260 боєголовок.

"Я б хотів бачити європейський вимір ядерної оборони в якості довгострокової мети. Але поки це нереально, ми повинні прийняти пропозицію Макрона і вже зараз подумати про те, як ядерне озброєння Франції може бути вбудоване в європейські структури", - вважає він.

Вебер вважає, що в цей час політикам з центристських партій варто бути чесними з людьми. "Ми не повинні приховувати реальний стан справ з погрозами перед обличчям Путіна, щоб якось створити відчуття, що все не так уже й погано", - додав він.

Вебер в Україні: що відомо

Нагадаємо, вчора президент Європейської народної партії перебував з візитом в Україні. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Глава держави повідомив, що ключовими темами розмови було зближення України з Євросоюзом, робота на євроінтеграційному шляху, а також підтримка і посилення країни.

На початку року Вебер закликав владу ФРН передати Україні крилаті ракети Taurus, які вона давно хоче отримати.

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