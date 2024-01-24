У НАТО закликали європейців "готуватися до епохи війни".

Звичайним британцям може загрожувати призов, якщо Сполучене Королівство вступить у війну з Росією, попередив голова Генерального штабу Сполученого Королівства генерал сер Патрік Сандерс, повідомляє видання The Sun.

Оскільки британська армія скоротилася до найменшого розміру за століття, генерал Сандерс, який відкрито критикує скорочення військ, хоче, щоб британські чоловіки та жінки були готові до призову, якщо НАТО вступить у війну з Росією.

Як зазначає видання, є побоювання, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну може призвести до того, що російські війська вийдуть за межі українських кордонів, щоб атакувати Європу, змусивши НАТО приєднатися до війни.

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Генерал Сандерс вважає, що має відбутися "зміна мислення" громадськості, яка має бути готова захищати Велику Британію від іноземних противників.

Його застереження прозвучало через кілька днів після того, як високопоставлений чиновник НАТО попередив, що британським цивільним, можливо, доведеться мобілізуватись, оскільки нависла загроза великої війни з Росією.

Голова військового комітету НАТО голландський адмірал Роб Бауер закликав Захід "готуватися до епохи війни", додавши, що НАТО "потребує трансформації бойових дій".

Навчання НАТО - що відомо

Минулого року стало відомо, що НАТО планує провести найбільші спільні командні навчання з часів Холодної війни, щоб відпрацювати відбиток можливої російської агресії проти одного зі своїх членів.

18 січня стало відомо, що у масштабних навчаннях НАТО "Стійкий захисник-2024" (Steadfast Defender-2024) візьмуть участь 90 тисяч військовослужбовців.

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