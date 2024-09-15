Сікорський зазначив, що Польща не виплачує таким працездатним біженцям соціальну допомогу.

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський переконаний, що нинішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України.

На його думку, вона пропонує економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку. Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

"Це просто дивує. Я ходжу у Варшаві до перукарні, і мене стриже український перукар молодого віку. Я питаю: а що ти тут робиш? Хіба ти не маєш захищати свою країну?", - заявив міністр.

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Сікорський зазначив, що Польща не виплачує таким працездатним біженцям соціальну допомогу і вони мусять самі себе утримувати та працювати.

"А от у західній Європі уряди більш щедрі. Але у мене є питання: чи нормально створювати фінансові стимули, щоб люди жили там, а не тут?", - заявив він.

Міністр вважає, що Україна спізнилась щонайменше на рік з ухваленням закону про мобілізацію.

"Найкраще приймати такі закони, коли у вас ще є багато добровольців і коли люди відчувають особисту загрозу", - пояснив дипломат.

Думка Сікорського про українських біженців

Раніше Сікорський закликав скасувати виплати українським біженцям. На його думку, допомоги створюють перешкоди для людей, які можуть повернутися в Україну, щоб захищати її.

Він сказав, що Європа знижує мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу українським біженцям.

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