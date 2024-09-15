У Польщі заявили, що це підриває економіку та обороноздатність України.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країнам Західної Європи варто переглянути підходи щодо допомоги українцям. Зокрема, він пропонує стимулювати чоловіків призовного віку до повернення в Україну.

На щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) Сікорський сказав, що поточна політика багатьох столиць Євросоюзу шкодить обороноздатності та економічній стабільності України. Так, країни ЄС пропонують економічні преференції для чоловіків мобілізаційного віку.

Як приклад польський міністр навів Німеччину, де українці отримують значну допомогу.

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"Виплати понад 500 євро, а разом з компенсацією за житло може йтися про понад 1000 євро на місяць на людину, і це поширюється також на чоловіків",- зазначає Сікорський.

Він не виключає що значні суми українці отримують й у Франції та Нідерландах.

"Є простий метод допомогти Україні - припиніть надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації. Переховування від призову - це не привід для фінансової допомоги. Просто припиніть їм платити", - наголосив міністр.

Він додав, що Варшава подібну соціальну підтримку не надає. Ця позиція отримала схвалення української сторони. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що підтримує ідею Сікорського.

Повернення українців з-за кордону

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що з початком повномасштабного вторгнення Україна втратила 3,5 мільйонів робочих місць - це фактично 30% економіки.

"Ніхто не мав такий виклик: як повернути 7,5 мільйона людей... У нас 10,8 мільйона пенсіонерів. І якщо ми не повернемо 7,5 та не виведемо з тіні всіх платників податків - у нас серйозний виклик: як годувати наших пенсіонерів", - сказав президент Володимир Зеленський.

За словами президента, Україні потрібно без примусу повернути доросле населення, дітей, студентів.

Газета la Repubblica назвала Україну нацією втікачів. Там стверджується, що доки цивільні намагаються виїхати за кордон у пошуках елементарної безпеки і комфорту, солдати тікають з фронту і стають дезертирами, прагнучи врятувати власне життя.

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