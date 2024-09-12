Він заявив, що допомога створює перешкоди для людей, які могли б повернутися в Україну, щоб захищати її.

Глава МЗС Польщі Сікорський закликав скасувати виплати українським біженцям. На його думку, допомоги створюють перешкоди для людей, які можуть повернутися в Україну, щоб захищати її.

Він сказав в інтерв'ю Le Monde, що Європа знижує мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу українським біженцям.

"Києву потрібні насамперед техніка і війська. Очевидно, що затримка Конгресу США з ухваленням пакету допомоги була сумною, але й затримка українців з ухваленням закону про мобілізацію теж. А ми знижуємо її мобілізаційний потенціал, виплачуючи допомогу українським біженцям, - заявив він.

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Сікорський зазначив, що Польщі не виплачують соціальну допомогу українським біженцям.

"Якщо вони перебувають під захистом ЄС як біженці, вони отримують 200 євро на місяць на кожну дитину, зараховану в польську систему. У Західній Європі вони отримують інші допомоги. Це є фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли б повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору", - додав він.

Українські біженці в Європі

Раніше повідомлялося, що в Німеччині понад 200 тисяч українців втратили статус тимчасового захисту, починаючи з липня 2024 року. Кількість українців у Німеччині скоротилася з 1,37 млн до 1,11 млн осіб зі статусом тимчасового захисту. Річ у тім, що статус деяких осіб у реєстрах перестав бути дійсним, оскільки громадяни або отримали інший статус захисту, або остаточно покинули країну.

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