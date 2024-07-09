Чеський міністр наказав російському послу в Чехії передати це повідомлення Кремлю.

Голова МЗС Чехії Ян Ліпавський відверто висловився про росіян після удару по лікарні "Охматдит" у Києві.

Міністр закордонних справ розпорядився викликати посла РФ Олександра Зміївського на килим і доручив висловити йому протест у зв'язку з ракетним ударом по "Охматдиту".

"Убивці, які нападають на дітей у лікарнях – це сміття людства. Йому доручили передати це до Москви", – сказав міністр. Відео дня

Удар по Охматдиту

8 липня російські загарбники здійснили масований ракетний обстріл України. Запущена росіянами ракета була запрограмована саме на ураження дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у Києві. Внаслідок атаки РФ на цій локації 2 особи загинули, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.

8 липня окупанти атакували й інші міста, в тому числі Дніпро та Кривий Ріг. Там також є загиблі і поранені.

Сьогодні проросійський прем’єр-міністр Словаччини Робертом Фіцо засудив атаку російських загарбників по цивільній інфраструктурі України, в тому числі по лікарні "Охматдит".

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