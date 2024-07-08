США продовжать докладати зусиль у підтримки здатності України протистояти російському вторгненню.

У Білому домі засудили масовану ракетну Росії атаку на Україну, зокрема, на дитячу лікарню "Охматдит" в Києві.

"Сьогоднішня жахлива атака по Україні, зокрема, по дитячій лікарні доводить жахливу ціну російської агресії, яку готовий заплатити лідер Володимир Путін у його війні", – заявив на брифінгу у Вашингтоні директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер, передає "Європейська правда".

"Атака на пологовий будинок, а також на дитячу лікарню – на жаль те, що відбувається не вперше під час війни", – додав чиновник Білого дому.

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Карпентер пообіцяв, що США продовжать докладати зусиль у підтримки здатності України протистояти російському вторгненню. Він очікує, що на цьому тижні під час саміту НАТО будуть оголошені кроки з посилення української ППО, які дозволять попередити такі атаки.

Росія масовано вдарила по Україні

Як повідомляв УНІАН, Україна вранці 8 липня опинилася під ракетною атакою РФ. Ворог вдарив по Кривому Рогу, Дніпру, по Києву. В Повітряних силах ЗСУ заявили, що близько 10-ї ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. За попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів.

Під ворожим вогнем опинилися дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що "росіяни цілеспрямовано били по дітях сьогодні". Станом на 15:30 у Києві внаслідок ворожої атаки загинуло 20 людей, ще 61 людина постраждала. Таким чином, від російських ударів сьогодні в Україні загинула 31 людина, ще 125 - постраждало.

Служба безпеки України кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними слідчих, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.

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