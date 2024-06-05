Судячи із зовнішнього вигляду, політик справді пішов на одужання.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив першу публічну заяву від часу замаху на його життя, скоєного в середині травня. Звернення до громадян він записав на відео.

У досить довгій 14-хвилинній промові, голова словацького уряду розповів, що думає про замах на нього, а також про свої подальші плани.

"Для мене настав час зробити перший крок, і це прощення. Я не відчуваю ніякої ненависті до незнайомця, який стріляв у мене", - каже Фіцо.

Словацький прем’єр обіцяє не подавати до суду на свого кривдника, аби вимагати грошової компенсації. Разом з тим Фіцо наголосив, що замах на нього не є проявом божевілля окремого радикала.

"Він був просто посланцем зла і політичної ненависті, яку політичні невдахи і розгублена опозиція розвивають у Словаччині до некерованих масштабів. Було очікуваним, що антиурядові медіа, фінансовані з-за кордону політичні організації та опозиція почнуть применшувати значення замаху на мене", – заявив прем’єр.

Говорячи про плани, Фіцо пообіцяв повернутись до роботи на чолі уряду у найближчі тижні – орієнтовно наприкінця червня або початку липня.

Замах на Роберта Фіцо

Як писав УНІАН, 15 травня відомий словацький письменник та опозиційний активіст 71-річний Юрай Цинтула скоїв замах на життя словацького прем’єра, кілька разів вистріливши в нього з пістолета. Чиновник отримав поранення у живіт.

Фіцо з тяжкими пораненнями був шпиталізований і переніс кілька операцій, але зрештою лікарям вдалося відвернути загрозу для його життя.

За даними видання Politico, правоохоронцям затриманий нападний пояснив, що почувався "безсилим і розчарованим станом суспільства" після змін, запроваджених урядом Фіцо з моменту його приходу до влади у жовтні 2023 року. Однією з головних причин невдоволення опозиціонера було рішення Фіцо припинити військову допомогу Україні.

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