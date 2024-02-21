Найближчий союзник Путіна вважає, що "світ знову опинився на краю прірви".

Занепокоєння щодо початку Третьої світової війни є справедливими. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, інформує Newsweek.

За даними видання, керівництво республіки, яка підтримує Росію, зміцнило плани бути "наскільки можливо" готовими до майбутньої конфронтації.

"Світ знову опинився на краю прірви. Ми повинні бути максимально готові до нейтралізації ризиків і загроз. Є підстави для занепокоєння "щодо третьої світової війни", - заявив Лукашенко у вівторок.

ЗМІ нагадує, що Білорусь не направила війська для боротьби Росії в Україні, і виступає за припинення вогню, хоча регулярно дотримується лінії Кремля щодо геополітики - зокрема, проводить спільні з Москвою військові навчання, а навчання з найманцями ПВК "Вагнера" дали результати, сказав Лукашенко.

Він додав, що розвідка Мінська "тримає руку на пульсі", стверджуючи, що близько 32 тис. військових із країн-членів НАТО дислоковано "в безпосередній близькості від Білорусі та Росії".

"Нинішній етап цивілізаційного протистояння між Сходом і Заходом хотів би охарактеризувати так: маски повністю скинуті. Ми повинні визнати, наскільки серйозна ситуація", - заявив Лукашенко.

За його словами, два нових дивізіони зенітних систем С-400 зараз знаходяться на озброєнні збройних сил країни, ще два дивізіони оснащені ракетними комплексами "Іскандер-М".

Білорусь і війна в Україні - останні новини

У січні білоруські військові відбули до РФ вивчати досвід війни проти України. У ході занять "акцент буде зроблено на досвід, набутий збройними силами РФ під час проведення спеціальної військової операції".

Після навчання військові як інструктори передаватимуть отриманий досвід підрозділам ЗС країни.

Також УНІАН повідомляв, що аналітики Інституту вивчення війни розкрили "секретну" роботу "вагнерівців" у Білорусі.

Невстановлена кількість найманців ПВК продовжує працювати з особовим складом загонів спеціального призначення МВС Білорусі "Торнадо", "Шторм" та "Тайфун".

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