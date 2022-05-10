РФ усунули від членства у Раді з прав людини через звинувачення у жахливих порушеннях прав під час агресії проти України.

Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів проголосувала за те, щоб Чехія замінила Росію в провідному органі міжнародної організації з прав людини.

Чеська Республіка була єдиним кандидатом на місце в органі з 47 членів, повідомляє Sky News.

Місця в Женевській комісії розділені між регіональними групами, і замінити Росію могла тільки Східноєвропейська країна.

У таємному голосуванні у вівторок 180 із 193 членів Генеральної Асамблеї внесли бюлетені: підсумок - 157 країн проголосували за Чеську Республіку і 23 утрималися.

Нагадаємо, Генасамблея ООН 7 квітня відсторонила Росію від членства в Раді з прав людини через звинувачення в жахливих порушеннях прав під час агресії проти України. За цей крок проголосували 93 представники, проти - 24, ще 58 утрималися.

Цьому передувало засідання, на якому організація обговорювала військові злочини росіян у Бучі та інших містах поблизу Києва, які були під тимчасовою окупацією РФ.

За даними джерел CNN, Росія направила державам-членам ноту з погрозами напередодні голосування за ініціативу США щодо відсторонення Росії від Ради ООН з прав людини.

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