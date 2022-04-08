Відзначається, що в записці країнам, які проголосували, погрожували "наслідками".

Росія направила державам-членам ноту з погрозами напередодні голосування за ініціативу США щодо відсторонення Росії від Ради ООН з прав людини.

Про це повідомляють численні джерела CNN в Раді.

У записці, наданій CNN, говориться: "варто відзначити, що недружнім жестом буде вважатися не тільки підтримка такої ініціативи, а й рівновіддалена позиція в голосуванні (утримання або неучасть)".

Відзначається, що в записці країнам, які проголосували, погрожували "наслідками".

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН проголосувала за відсторонення Росії від Ради з прав людини на засіданні в четвер. За цей крок проголосували 93 країни, проти - 24, 58 утрималися.

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