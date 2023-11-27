Минулого тижня Росія та Білорусь скористалися правом вето, щоб запобігти призначенню Естонії главою ОБСЄ у 2024 році.

Постійна рада ОБСЄ рекомендувала міністрам закордонних справ 57 країн-учасниць організації підтримати кандидатуру Мальти на посаду головуючої країни в ОБСЄ у 2024 році, після того, як головування Естонії було заблоковано РФ та Білоруссю. Про це у своїй соцмережі повідомив глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі.

"Великі рішення, які відкривають шлях до консенсусу щодо головування в ОБСЄ в 2024 році, мають бути підтверджені на Раді міністрів закордонних справ у Скоп'є (столиця Північної Македонії - ред.). Дякуємо Мальті за ваше бажання взяти на себе цю життєво важливу роль і всім колегам за вашу гнучкість і підтримку", - написав Османі.

Як відомо, минулого тижня Росія та Білорусь скористалися правом вето, щоб запобігти призначенню Естонії главою ОБСЄ у 2024 році. Москва виступала проти цього ще з 2020 року, вказуючи на членство Естонії в НАТО.

Відео дня

Через спротив РФ Мальта отримала пропозицію очолити ОБСЄ у 2024 році. Мальту розглядали як компромісний варіант, оскільки вона декларує нейтралітет і в той же час засудила російську агресію та приєдналась до санкцій проти Росії як член ЄС.

ОБСЄ і Росія - останні новини

У липні Парламентська асамблея ОБСЄ визнала РФ спонсором тероризму, а "вагнерівців" – терористами. В декларації міститься заклик до держав-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визнають терористичний характер ЧВК "Вагнера" та відповідальність РФ як держави-спонсора цієї терористичної організації.

Минулого місяця міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що усі дії Росії в ОБСЄ спрямовані на "вбивство" цієї організації. Як зазначив Кулеба, Росії не потрібна безпека та співробітництво в Європі.

Вас також можуть зацікавити новини: