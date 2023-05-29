Москва цілеспрямовано займається руйнуванням сучасного світопорядку.

Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) може припинити своє існування через конфлікт між Росією і Білоруссю з одного боку і іншими учасниками з з іншого. Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, пише фінське видання Yle.

В даний час проблемою для організації є призначення нового голови ОБСЄ. Згідно з правилами організації, головою по черзі стають Всі країни-учасники, але кожне таке призначення повинні схвалити всі інші 56 держав-членів.

Головою ОБСЄ в 2024 році повинна стати Естонія, але Росія і Білорусь категорично відмовилися давати згоду, а сама Естонія не хоче добровільно знімати свою кандидатуру. Через це організації загрожує внутрішня криза, яка буде наростати в найближчі місяці.

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Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто вважає, що ситуація може повторитися, коли в 2025 році прийде черга Фінляндії очолити ОБСЄ.

"Якщо в 2024 році не буде голови і не буде консенсусу з цього приводу, то наступний рік стане роком руйнування ОБСЄ як організації", – вважає Хаавісто.

Що таке ОБСЄ

Організація з безпеки і співробітництва в Європі є найбільшою в світі регіональна організацією, яка займається питаннями безпеки. До її складу входять не тільки європейські країни, але також країни Північної Америки та Центральної Азії.

Основні завдання, які виконує ОБСЄ - це запобігання нових конфліктів в регіоні, сприяння у врегулюванні існуючих конфліктів і допомога в ліквідації наслідків конфліктів. Зокрема ОБСЄ контролює поширення озброєнь, відстежує ситуацію з безпекою в кризових регіонах і робить дипломатичні зусилля для вирішення конфліктів.

В ході гібридної війни на Донбасі в 2014-2021 роках ОБСЄ виступала в якості незалежного спостерігача, чиї звіти про ситуацію в зоні конфлікту служили основним джерелом неупереджених даних для світових ЗМІ, інших міжнародних організацій і держав світу.

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