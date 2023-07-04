Таке формулювання вперше закріплено в офіційному документі міжнародної організації.

У вівторок, 4 липня, Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала Російську Федерацію державою-спонсором тероризму. Водночас приватну військову компанію "Вагнер" було визнано терористичною організацією, повідомила членкиня української делегації в ПА ОБСЄ, заступниця голови фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук.

"Сьогодні завершили роботу на сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ у Ванкувері прийняттям Підсумкової Декларації, яка, зокрема, говорить, що тероризм становить одну з найбільших загроз міжнародному миру та безпеці; дії "Групи Вагнера" від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні (наголошуючи, що президент РФ особисто визнав, що "Група Вагнера" була "повністю фінансована" державою)", – написала Кравчук.

Вона також зазначила, що в декларації міститься заклик до держав-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визнають терористичний характер ЧВК "Вагнера" та відповідальність РФ як держави-спонсора цієї терористичної організації.

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Кравчук висловила сподівання, що після цього низка країн, зокрема, США, також визнають Росію спонсором тероризму.

"Вперше таке формулювання закріплене у офіційному документі міжнародної організації! До речі, аналогічний термін "state sponsor of terrorism" знає і законодавство США, які також є членом ОБСЄ. Маю надію, що це рішення стане каталізатором визнання держави-агресора спонсором тероризму не лише в США, а й у всьому світі", – написала вона.

Визнання РФ спонсором тероризму - останні новини

Станом на липень 2023 року 11 країн і міжнародних організацій визнали Росію державою-спонсором тероризму. Серед них – ПАРЄ, Парламентська асамблея НАТО, Європарламент, Литва, Україна, Латвія, Естонія, Чехія, Нідерланди, Польща і Словаччина.

Експерти прогнозували, що на тлі останніх подій в РФ, пов’язаних з заколотом, влаштованим ПВК "Вагнера", країн та організацій, що вдалися до цього кроку, може стати більше.

Зокрема, на тлі цих подій російський диктатор Володимир Путін зізнався, що ПВК "Вагнера" фінансувалася з державного бюджету РФ упродовж року – з травня 2022 року по травень 2023 року. За його словами, на потреби військової компанії, яка відіграла значну роль у війні РФ проти України, витратили 86 млрд рублів. Російський пропагандист Дмитро Кисельов стверджував, що загалом на утримання ПВК було витрачено 858 млрд рублів.

Відтак, країни світу отримали змогу визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією, а далі – РФ визнати спонсором тероризму.

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