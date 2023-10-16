Голова МЗС наголосив, що перед державами-учасницями ОБСЄ нині стоїть дуже простий вибір: або повільна смерть з Росією, або нове життя без неї.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що держави-учасниці Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) знаходять шляхи обходу російського вето, але Росію все одно треба вигнати з цієї організації.

Про це голова МЗС сказав на спільній прес-конференції з Чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Північної Македонії Буяром Османі. Як зазначив Кулеба, Росії не потрібна безпека та співробітництво в Європі.

"Але сьогодні Росія - це найбільша загроза безпеці та співробітництву в Європі. Вона прагне хаосу і дестабілізації. Я сьогодні підтвердив свою позицію, що якщо ми хочемо врятувати ОБСЄ, врятувати безпеку та співробітництво в Європі - нам потрібно виставити Росію за двері ОБСЄ і за двері Європи. Так буде краще для усіх", - наголосив Кулеба.

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При цьому, голова МЗС підкреслив, що легко уявляє ОБСЄ без Росії, але шлях до цього буде болісним. "Це як лікування від хвороби. Лікуватися іноді дуже боляче. Але заради виживання і здорового життя - цей шлях треба пройти", - сказав Кулеба.

"Ми вже бачимо всередині контури нової ОБСЄ, коли через блокування Росією тих чи інших рішень, держави-учасниці знаходять шлях як обійти російське вето, у тому числі це стосується функціонування Координатора проєктів ОБСЄ в Україні і інших питань. Це не просто. Це складно", - відзначив Кулеба.

За словами голови МЗС України, усі дії Росії в ОБСЄ спрямовані на "вбивство" цієї організації.

"Ситуація в ОБСЄ дуже складна, дуже болісна. Але вибір дуже простий: або повільна смерть з Росією, або нове життя без неї. Я залишаюся на цій позиції попри те, що деякі наші друзі в країнах ОБСЄ розводять руками і кажуть: нічого не можемо зробити, тому що принцип консенсусу. Коли ідеться про питання життя і смерті, ми усі маємо робити вибір", - наголосив Кулеба.

Росія в ОБСЄ - новини

Як повідомляв УНІАН, у травні 2023 року міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що ОБСЄ може припинити своє існування через конфлікт між Росією і Білоруссю з одного боку і іншими учасниками з іншого.

До складу ОБСЄ входять 57 держав з Європи, Центральної Азії та Північної Америки.

Раніше Україна закликала виключити РФ з ОБСЄ. У квітні 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що членство Росії в ОБСЄ "становить загрозу безпеці та співпраці в Європі".

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