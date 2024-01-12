Він обговорюватиметься вже наступного тижня.

Європейський Союз планує підготувати нову операцію щодо забезпечення безпеки комерційного судноплавства в Червоному морі.

Про це пише Politico з посиланням на документ Європейської служби зовнішніх справ, до якого журналісти отримали доступ. Згідно з отриманою інформацією, ЄС повинен спланувати операцію, яка діятиме від Червоного моря до Перської затоки. Вона може розпочатися вже наприкінці лютого.

Анонімні європейські дипломати повідомили журналістам, що цей план обговорюватиметься наступного тижня на засіданні Комітету Євросоюзу з питань міжнародної політики і безпеки.

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Поки що невідомо, які країни нададуть військові кораблі, згадані в плані. Також є сумніви щодо підтримки Іспанї, яка раніше виступала проти планів використовувати в Червоному морі існуючу операцію "Аталанта".

Напади у Червоному морі та удари по Ємену: що відомо

Останнім часом систематично повідомлялося про напади на комерційні судна у Червоному морі. У США заявляли, що дрони та ракети летять з території Ємену.

9 січня стало відомо про найбільшу атаку хуситів проти американських кораблів. У відповідь США та Британія масовано атакували їхні військові об’єкти у Ємені.

За словами президента Сполучених Штатів, внаслідок останніх 27 нападів хуситів на міжнародне комерційне судноплавство постраждали понад 50 країн.

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