Політика США в цьому питанні не змінилася.

Сполучені Штати Америки не змінили своєї позиції щодо завдання ударів переданими Україні ракетами ATACMS вглиб Росії. Заборона на їх застосування по обʼєктах, розташованих на території країни-агресорки, продовжує діяти.

Про це із посиланням на заяву радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана повідомила в соцмережі Х кореспондентка видання Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

"Наша політика не змінилася", – наголосив Салліван. Відео дня

Удари по РФ західною зброєю: це варто знати

У Державному департаменті США обговорюють з Україною можливість зняття обмежень на застосування наданої Штатами далекобійної зброї. Про це сказав заступник помічника Держсекретаря США Кріс Сміт.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що виступає за зняття з українських військових обмежень на використання переданої допомоги. Це вже не перша його заява на цю тему.

Водночас новий прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підтвердив, що Україна може використовувати передані ракети Storm Shadow для ударів по військових цілях на території Російської Федерації. Представник лейбористів, які перемогли на парламентських виборах у Великій Британії, погодився, що Київ має вирішувати, як використовувати ракети Storm Shadow, надані Лондоном.

Вас також можуть зацікавити новини: