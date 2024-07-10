За його словами, воля Конгресу полягає в тому, щоб дозволити ЗСУ "гнучкість у використанні зброї та допомоги, яку ми вже надіслали".

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що виступає за зняття з українських військових обмежень на використання переданої допомоги. Про це політик сказав у коментарі журналістці "Голосу Америки" Катерині Лісуновій.

"Я пояснив, що воля Конгресу полягає в тому, щоб дозволити їм (ЗСУ, – ред.) гнучкість у використанні зброї та допомоги, яку ми вже надіслали. Щоб вони могли вести війну так, як вони вважають за потрібне. Я прихильник цього. Я вважаю, що це й був намір Конгресу", – наголосив він.

Варто зазначити, що 10 липня Майк Джонсон зустрічався із українським президентом. Як поінформував Володимир Зеленський, ключовою темою розмови було зміцнення українсько-американської співпраці.

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"Обговорили очікування від саміту НАТО й прогрес України у впровадженні реформ на шляху до вступу в ЄС і НАТО. Для економічної стійкості нашої держави важлива подальша бюджетна підтримка з боку США. Світ має залишитися місцем, де перемагають свобода й демократичні цінності. Дякую за підтримку українського народу в боротьбі з повномасштабною російською агресією", – розповів президент.

Війна в Україні: інші заяви Майка Джонсона

Раніше спікер Палати представників заявив, що нинішніх дозволів для ЗСУ на використання зброї США по території Росії недостатньо. За його словами, у Штатах мають перестати "займатись мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні".

Варто зазначити, що у травні Джонсон розкритикував заборону на удари по РФ американською зброєю. На його думку, це була "не дуже хороша політика" для США.

"Я думаю, потрібно дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне. У них має бути можливість дати відсіч", – наголошував він.

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