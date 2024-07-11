Заступник помічника держсекретаря США також прокоментував російський удар по дитячій лікарні "Охматдит".

У Державному департаменті США обговорюють з Україною можливість зняття обмежень на застосування наданої Штатами далекобійної зброї. Про це сказав заступник помічника Держсекретаря США Кріс Сміт у коментарі "Голосу Америки". Він також висловив співчуття народові України у звʼязку з ударом російських окупантів по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

"Як ви знаєте, я двічі служив в Україні, мені добре відома та лікарня. Наш державний секретар ще у вересні 2022 року відвідав її, там провів час із пацієнтами та дітьми, які там перебували. Деякі з них були поранені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Інші ж лікувалися від важких хвороб, раку. Ми найрішучішим чином засуджуємо напади Росії на цивільне населення. Частково це причина того, чому держсекретар оприлюднив заяву про те, що Росія скоїла злочини проти людяності в Україні. І ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти Україні протистояти цим загрозам: або в повітрі, або вдарити по них там, звідки вони виникають – тим чином, який відповідає нашій політиці", – сказав він.

За його словами, США "ретельно та тісно співпраціюють" з українськими колегами, щоби адаптувати та коригувати безпекову допомогу та вказівки, які Штати надають разом із цією допомогою, – "щоб протистояти цим загрозам".

Відео дня

"Ці розмови тривають. Я не хочу афішувати будь-які наші дії росіянам, але ми уважно працюємо з Україною над цим критичним питанням і будемо тісно співпрацювати і надалі (...) Державний секретар був дуже чітким. Ми будемо і далі коригувати та адаптувати нашу безпекову допомогу та вказівки, за якими ми надаємо цю допомогу, виходячи з оперативних і стратегічних потреб наших партнерів в Україні", – додав Сміт.

Зняття обмежень на застосування західної зброї

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що є прихильником зняття з українських військових обмежень на використання переданого Штатами озброєння. Він зазначив, що воля Конгресу полягає в тому, щоб дозволити ЗСУ "гнучкість у використанні зброї та допомоги, яку ми вже надіслали".

Раніше стало відомо, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для завдання ударів по військових цілях на території РФ. Це підтвердив новий прем'єр-міністр країни Кір Стармер.

Вас також можуть зацікавити новини: