За словами Євгена Дикого, воювати з армією США росіяни абсолютно не готові і це чудово знають.

Російська Федерація намагатиметься дестабілізувати ситуацію в Європі скрізь, де зможе, але між дестабілізацією і прямим зіткненням армій Заходу і РФ є велика різниця. Про це в ефірі Radio NV сказав колишній командир роти батальйону Айдар, військовий експерт Євген Дикий.

За його словами, допоки президентом США не став Дональд Трамп і не вивів Америку з НАТО, як він час від часу погрожував, Росія не нападе на Європу. При цьому росіяни тверезо оцінюють стан своєї армії і вважають, що впораються "з європейськими бонсай-арміями".

"Я навіть певною мірою поділяю цю їхню впевненість, принаймні в нинішній ситуації. Але поки що НАТО ще не розвалилося. І в разі нападу на будь-яку натівську країну вони воюватимуть із армією США. А от воювати з армією США вони абсолютно не готові, вони це чудово знають", — зазначив Дикий.

Він нагадав, що єдине пряме зіткнення між американцями та росіянами у XXI столітті відбулось у Сирії, коли російська армія заявила США про відсутність військових РФ на напрямку, де мали атакувати американські війська, і армія США вбила понад 200 вагнерівців протягом години, не втративши жодного солдата.

"Це різниця технологічного рівня цих двох армій. Росіяни це чудово розуміють, вони чудово знають, що від них залишиться у випадку прямого конфлікту саме з армією США. Тому поки є гарантія, що армія США вступить у війну на боці європейців, то вони не полізуть", — резюмував експерт.

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