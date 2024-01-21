Частина населеного пункту як і раніше знаходиться під контролем ВСУ.

Російські окупанти просунулися на південний захід від Бахмута. Кадри з геолокацією показали, що росіяни просунулися в невеликій лісосмузі біля Кліщіївки.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики відзначили, що в районах Кліщіївки, Богданівки та Івановська тривають бої.

При цьому аналітики вказали, що всупереч деяким повідомленням російських воєнкорів, які поспішили заявити про захоплення Богданівки, насправді такої "перемоги" окупанти не досягли. ВСУ, як і раніше, продовжують контролювати частину населеного пункту, підкреслили аналітик.

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В Інституті зазначили, що в районі Бахмута продовжують діяти підрозділи російської 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (ВДВ), Добровольчої бригади "Північ-В" і 58-ї бригади спецназу (1-й армійський корпус "ДНР").

Окупанти також просунулися на південну околицю Авдіївки. За заявами пропагандистів, росіяни взяли укріпрайон ЗСУ біля ресторану" Царське полювання" і прорвалися на вулиці Чернишевського і Спортивну, а також захопили дачну ділянку на південній околиці Авдіївки. Однак ISW не знайшов візуальних доказів передбачуваних російських успіхів.

У звіті наголошується, що на Авдіївському напрямку йдуть позиційні бої. За даними експертів, там діють підрозділи інтернаціональної Добровольчої бригади "П'ятнашка" "ДНР" і формування "Дика Дивізія".

Війна в Україні: новини

Російські окупанти просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна та захопили село Крохмальне за 20 км на північний захід від Сватового. Начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо запевнив, що захоплення окупантами населеного пункту Крохмальне на Харківщині не становить загрози для сусідніх підрозділів.

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