Президент підкреслив, що закон про мобілізацію потрібен справедливий і розумний.

Мобілізація в Україні необхідна, в першу чергу, для того, щоб була справедливість, зокрема, справедливо, щоб люди, які з першого дня на війні проти РФ, могли відпочити.

Воїни, які були на фронті у найпотужніші й найскладніші часи, заслуговують на справедливість, - на те, щоб їх хтось замінив, розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Channel 4 News, відео з якого опубліковано на Telegram-каналі очільника держави. "І, якщо не вистачає людей, натренованих, професійних, то треба людям дати інструмент - військовим дати у виді мобілізації, щоб вони могли мобілізувати частину суспільства, а потім підготувати - це дуже важливо, підготувати - не кидати їх на поле бою. І в іншому випадку у них буде… шансів менше вижити і це неправильно, зовсім неправильно, бо це не "м'ясо" - це люди", - сказав лідер українців.

Президент зазначив, що "тому треба з цим виважено обходитися, і тому закон про мобілізацію важливий розумний і справедливий, тобто для військових це потрібно". "Вся історія про мобілізацію - це, перш за все, питання справедливості: справедливо замінити, комусь справедливо відпочити, несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине… І справедливо, що людина повинна знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують, хто її підготує", - підкреслив очільник держави.

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Володимир Зеленський наприкінці 2023 року сказав, що військові попросили додатково мобілізувати ще до 500 тисяч громадян України. Згодом у парламент уряд подав проект закону, у якому було прописано посилення мобілізаційних заходів, але у документі знайшли багато "ляпів". Кабмін законопроект відкликав. Міністерство оборони вже розробило нову редакцію проекту закону про мобілізацію.

Керівник Головного управління розвідки українського Міноборони Кирило Буданов згодом заявив, що неможливо навіть уявити собі, що наша держава зможе обійтися без мобілізаційних заходів. Він підкреслив, що нестача особового складу в лавах військ України відчутна.

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