Дуда сказав, що "Трамп серйозно ставиться до всього, що говорить".

Президент Польщі Дуда висловив упевненість, що Трамп у разі перемоги на президентських виборах закінчить війну в Україні за 24 години, як і обіцяв.

"Грунтуючись на своєму особистому досвіді президента, який колись працював з президентом Трампом, можу сказати: те, що він мені обіцяв, було виконано. Тому, якби я отримав якусь обіцянку від Трампа, якщо він мені щось обіцяв, то це виконувалося", - сказав Дуда, пише видання Wiadomości.

Також він додав, що "Трамп серйозно ставиться до всього, що говорить".

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Обіцянка Трампа закінчити війну в Україні за 24 години

Кандидат у президенти Дональд Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, якщо стане президентом. За його словами, він "добре" знає і російського, і українського президентів.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що буде "дуже щасливий", якщо Трампу дійсно вдасться завершити війну за 24 години.

Військовий експерт Олег Жданов озвучив свою думку, як Дональд Трамп може "закінчити війну в Україні за 24 години".

"Трамп - бізнесмен, він не політик. Він завжди намагається діяти радикально, нестандартними і нешаблонними методами, він рубає шашкою навідліг. Ліс рубають - тріски летять. Ось таким чином він вирішує питання", - сказав він.

На думку Жданова, є два сценарії для України в разі повернення Трампа до влади в США, один - негативний, другий - позитивний.

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