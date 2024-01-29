Президент Володимир Зеленський заявив, що буде "дуже щасливий", якщо Трампу дійсно вдасться завершити війну за 24 години. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.
Журналістика нагадала Зеленському слова Трампа про те, що він зможе закінчити війну за 24 години. І запитала в президента України, чи довіряє він Трампу.
"Ну, я поспілкуюся з ним. І я скажу вам чесно - якщо його формат або його формула приведе до миру, і йому справді достатньо 24 години, то я буду дуже щасливим президентом. Дуже щасливим. Тому що я знаю, скільки за одну добу ми втрачаємо людей. Я знаю, скільки це коштує. Тому я буду щасливий, якщо хтось покаже, як закінчити війну за 24 години. Хто знає", – відповів президент.
Після цього журналістика запитала, чи тримає Україна зв'язок із Трампом, на що Зеленський відповів, що у них з екс-президентом США була одна розмова під час візиту до Сполучених штатів.
"Це було ще до (ред, - призначення) Байдена. У мене була зустріч, коли я був президентом і він був президентом. Це була одна зустріч з нашими командами, нормальна була зустріч, продуктивна. Щоправда, потім був серйозний скандал після зустрічі", – сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Дональд Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, якщо стане президентом. Він заявив, що "добре" знає і російського, і українського президентів. І "100%" зможе закінчити війну за цей час.
Основне з інтерв'ю Зеленського німецькому телеканалу ARD:
Як повідомляв УНІАН, у своєму інтерв'ю президент України також запропонував передати Україні соцдопомогу, яку біженці отримують за кордоном. Це, за словами президента, допомогло б українській економіці.
Крім того, він заявив, що мобілізація повинна бути справедливою, щоб ТЦК не шукали ухилянтів на вулицях