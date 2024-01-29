Президент зазначив, що він знає точно, яка ціна миру для Україні на добу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що буде "дуже щасливий", якщо Трампу дійсно вдасться завершити війну за 24 години. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Журналістика нагадала Зеленському слова Трампа про те, що він зможе закінчити війну за 24 години. І запитала в президента України, чи довіряє він Трампу.

"Ну, я поспілкуюся з ним. І я скажу вам чесно - якщо його формат або його формула приведе до миру, і йому справді достатньо 24 години, то я буду дуже щасливим президентом. Дуже щасливим. Тому що я знаю, скільки за одну добу ми втрачаємо людей. Я знаю, скільки це коштує. Тому я буду щасливий, якщо хтось покаже, як закінчити війну за 24 години. Хто знає", – відповів президент.

Після цього журналістика запитала, чи тримає Україна зв'язок із Трампом, на що Зеленський відповів, що у них з екс-президентом США була одна розмова під час візиту до Сполучених штатів.

"Це було ще до (ред, - призначення) Байдена. У мене була зустріч, коли я був президентом і він був президентом. Це була одна зустріч з нашими командами, нормальна була зустріч, продуктивна. Щоправда, потім був серйозний скандал після зустрічі", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Дональд Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, якщо стане президентом. Він заявив, що "добре" знає і російського, і українського президентів. І "100%" зможе закінчити війну за цей час.

Основне з інтерв'ю Зеленського німецькому телеканалу ARD:

Як повідомляв УНІАН, у своєму інтерв'ю президент України також запропонував передати Україні соцдопомогу, яку біженці отримують за кордоном. Це, за словами президента, допомогло б українській економіці.

Крім того, він заявив, що мобілізація повинна бути справедливою, щоб ТЦК не шукали ухилянтів на вулицях

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