Причин змінювати позиції стратегічних сил США наразі немає.

Попри заяви Лукашенка, наразі Сполучені Штати Америки не бачать ознак розміщення ядерної зброї на території Білорусі.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Укрінформ. "Ми не бачили жодних ознак того, що переміщення ядерної зброї (на територію РБ - ред.) є неминучим або вже відбувається", - сказав він журналістам.

Також Кірбі повідомив, що зараз немає ознак, які призвели до зміни позицій стратегічних сил США у відповідь на дії Російської Федерацїй або Білорусі.

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Ядерна зброя у Білорусі: що відомо

Нагадаємо, у березні російський диктатор Путін оголосив, що в Білорусі будують спеціальне сховища для тактичної ядерної зброї.

Попри засудження цьго рішення з боку Євросоюзу та Сполучених Штатів, а також закликів до Білорусі скасувати це рішення, міністри оборон двох країн підписали документи про порядок утримання зброї на території Білорусі.

25 березня Лукашенко сказав журналістам, що переміщення ядерних боєприпасів почалося. Пізніше вже він закликав країни СНД вступати в союз з РФ та РБ, тоді "буде ядерна зброя на всіх".

9 червня Путін заявив, що підготовка має завершитися у липні, а вже потім країни почнуть проводити відповідні заходи.

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